В Тюмени будут судить подъездного насильника

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, который в новогодние праздники нападал на женщин в подъездах.

«На лестничной площадке в одном из жилых многоквартирных домов, расположенных в Тюмени, он применил насилие к незнакомой девушке и совершил в отношении нее преступление сексуального характера», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Несколькими часами позже, находясь уже по другому адресу, мужчина попытался изнасиловать другую незнакомую ему женщину, но не смог – его спугнула вошедшая в подъезд местная жительница.

В ходе совместной работы следователей регионального СК и сотрудников УМВД фигурант был задержан и заключен под стражу.

Потерпевшие опознали насильника. Он дал признательные показания. Проведен ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетические и трасологическая. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Тюмень, Ольга Федорова

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