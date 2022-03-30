Тюменские пчеловоды судятся с аграриями из-за гибели пчел

Пчеловоды из тюменского села Исетское подали иск в суд на аграриев – компанию ООО «Приисетье» (входит в Арсиб-холдинг). Пчеловоды требуют возмещения материального ущерба и морального вреда, причиненными массовой гибелью пчел.

По словам истцов, в июне 2021 года аграрии обработали свои пшеничные поля пестицидами, при этом нарушив правила обращения с этими вещесвами. Пчеловоды считают. Что именно это обстоятельство привело к гибели пчел.

«Пчеловоды просят компенсировать стоимость погибших пчелосемей, упущенную выгоду в связи с неполученным медом, на который они рассчитывали, а также компенсировать им моральный вред и судебные расходы», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Аграрии с исковыми требованиям не согласились и в ответ заявили, что пасеки пчеловодов не зарегистрированы в установленном порядке и не имели ветеринарные паспорта. Кроме того, пробы зеленой массы с полей не отбирались, а исследование подмора пчел проведено с нарушением.

В ходе рассмотрения дела будут установлены все обстоятельства, к участию в деле привлечены компетентные органы и специалисты, – сообщили в Исетском районном суде. Очередное слушание дела состоится 31 марта 2022 года.

Тюмень, Ольга Федорова

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