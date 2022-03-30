В Тюмени назовут улицу в честь крымского города Инкерман. Как сообщает пресс-служба администрации города, она появится на месте одного из безымянных элементов в планировочном районе № 1 «Березняковский». С таким предложением выступила инициативная группа тюменцев и в минувший вторник его поддержали члены комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города. Ранее с точкой зрения тюменцев согласились в управе Центрального административного округа.

Инкерман переводится с турецкого как «Песчаная крепость». Город входит в состав Балаклавского района Севастополя. Поэтому недалеко от Инкерманской улицы в Березняковском планируется расположить Балаклавский проезд. Это предложение членами комиссии было также одобрено, а другой топоним – Приморский проезд – отклонен, поскольку от Тюмени до ближайшего моря тысячи километров.

Тюмень, Ольга Федорова

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