Тюменский чиновник оштрафован за нарушение прав ветерана

Заместитель главы Юргинского района Тюменской области оштрафован за нарушение прав ветерана боевых действий. В конце 2021 года ветеран обратился в администрацию района с заявлением о предоставлении ему социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

Чиновники не только отправили ответ мужчине позже положенного срока, но и неправомерно отказали ему в выплате. Прокуратура опротестовала решение районной администрации и потребовала устранить нарушение прав ветерана.

«В отношении заместителя главы района прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1.1 ст.5.63 КоАП РФ (нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг). По результатам его рассмотрения суд назначил должностному лицу административный штраф в размере 3 тыс. рублей», – сообщает прокуратура Тюменской области.

В итоге чиновники вынесли новое постановление о признании ветерана претендентом на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

Тюмень, Ольга Федорова

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