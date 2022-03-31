Тюменские учёные нашли на болоте неизвестный науке съедобный гриб

Тобольские учёные сделали научное открытие – на участке Североболотный в Вагайском районе они нашли неизвестный гриб из рода Volvariella. ДНК-анализ образца, проведённый в Ботаническом институте РАН (г. Санкт-Петербург), подтвердил его видовую самостоятельность. Описание нового для науки вида опубликовано в международном журнале Phytotaxa. Гриб получил научное название Volvariella clavocystidiata, что в переводе с латинского звучит как Вольвариелла булавоцистидная.

Как отметили в Тобольской комплексной научной станции УрО РАН, это уже второй «болотный» вид вольвариеллы, описанный с территории Тюменской области. Первая находка сделана также в Вагайском районе в окрестностях деревни Кобякская. Выявленный летом 2019 года неизвестный ранее пластинчатый гриб получил название Volvariella paludosa, что переводится как «Вольвариелла болотная».

По мнению научного сотрудника группы экологии живых организмов ТКНС УрО РАН Владимира Капитонова, минеротрофные болота Тюменской области представляют собой уникальные природные комплексы и таят в себе ещё много интересных грибных находок.

Стоит отметить, что Вольвариеллы – условно съедобный грибы, перед употреблением обязательно отваривание в течение 15 минут, после чего их можно жарить, солить и мариновать. Некоторые виды (вольвариелла вольвовая, Volvariella diplasia) промышленно культивируются во многих странах, особенно в Юго-Восточной Азии (Китай, Индонезия, Индия, Филиппины, Малайзия).

Тобольск, Ольга Федорова

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