В Тюмени многодетная семья отравилась газом, есть погибшие

В Тюмени 31 марта целая семья отравилась газом. Трагедия произошла в частном доме. Погибли мужчина и 11-летний ребенок. Женщина и еще двое детей в возрасте 9 лет и 5 месяцев в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, – сообщает прокуратура Тюменской области. Надзорным ведомством организована проверка исполнения законодательства, регламентирующего соблюдение правил при эксплуатации газового оборудования и бытовой техники.

Тюмень, Ольга Федорова

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