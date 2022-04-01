В Тюмени сотрудники водоканала потушили пожар вместо пожарных

Сотрудники компании «Росводоканал Тюмень» потушили горящий на дороге автомобиль вместо пожарных. Бригада цеха по обслуживанию сетей водоотведения направлялась по своим делам на каналопромывочной машине, как вдруг заметила на обочине людей, пытающихся тщетно потушить горящую иномарку снегом.

В спецтранспорте, используемом для промывки сетей водоотведения, имеется техническая вода, поэтому специалисты «Росводоканала» решили сойти с маршрута и помочь. «Подъезжая к кольцу Мельникайте – Широтная мы увидели справа, недалеко от заправки, горящую машину и оперативно выдвинулись на помощь, – рассказал слесарь аварийно-восстановительных работ компании «Росводоканал Тюмень» Владимир Алексеев. – Судя по всему, у водителя не было с собой огнетушителя, и очевидцы забрасывали машину снегом. Водитель Игорь Визнер включил установку и подал воду под давлением. Максим Левашов открыл задние двери и подал мне шланг высоко давления, а я залил пламя водой».

С огнем справились до приезда пожарных. Приехавшим огнеборцам осталось провести следственные мероприятия, чтобы выяснить причину возгорания иномарки.

Фото – сайт tyumen.rosvodokanal

Тюмень, Ольга Федорова

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