В Тюменской области компенсации будут выплачивать семьям погибших на Украине и раненым бойцам

В Тюменской области семьям погибших или пострадавших в ходе спецоперации на Украине бойцов будут выплачивать компенсации из бюджета. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своём телеграм-канале 1 апреля 2022 года.

Кроме единовременных выплат установят также и ежемесячные: для тех, кто в результате полученного увечья стал инвалидом, и для членов семьи погибшего.

«Семьям погибшего военнослужащего или сотрудника Росгвардии, имеющего специальное звание полиции, полагается единовременная выплата – 3 миллиона рублей. Выплата в один миллион предназначена участникам спецоперации, которые получили ранение, контузию, травму или увечье.

Кроме того, для тех наших земляков, которые в результате ранений стали инвалидами, мы устанавливаем дополнительное пособие из регионального бюджета – пять тысяч рублей в месяц. Это помимо остальной помощи от государства.

В случае гибели участника спецоперации ежемесячное пособие в пять тысяч рублей также будет назначено каждому из родителей, вдовам и несовершеннолетним детям погибших», – написал глава региона.

Тюмень, Наталья Ефремова

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