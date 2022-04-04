В Тюмени мужчина сорвал свадьбу своей бывшей, похитив ее на глазах у полиции

В Тюмени суд на пять лет отправил в колонию гражданина Армении за похищение женщины и применение насилия в отношении полицейского.

Летом 2019 года Давит Акобов узнал, что его бывшая сожительница выходит замуж и приехал к ней скандалить. Женщина вызвала полицию, но это не помогло. Акобов пнул ногой участкового, на его глазах затолкал возлюбленную в свой Volkswagen Polo и уехал на базу отдыха «Пруд Лесной».

Там ревнивец с помощью побоев заставил свою жертву отказаться от замужества и вернуться к нему. Ближе к вечеру он привез женщину домой и предупредил, чтобы она не обращалась в полицию. В противном случае грозил показать ее интимные фото жениху.

«Шантаж подействовал, и несчастная не только согласилась вернуться к бывшему мужу, но даже предложила выкупить у него компромат», – отметили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Давита Акобова обвинили в похищении человека и применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст. 126 УК РФ, ч.1 ст. 318 УК РФ). По совокупности совершенных преступлений суд назначил ему 5 лет 3 месяца колонии строгого режима.

Тюмень, Ольга Федорова

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