В Тюменской области степень загрязнения земель кишечной палочкой в тысячу раз превышает норму

Россельхознадзор рассказал депутатам тюменской областной думы подробности чрезвычайно опасного загрязнения земель, которое устроила птицефабрика «Боровская». В прошлом году ферма испортила куриным пометом 15 тысяч квадратных метров земли и до 16 апреля 2022 года обязана провести рекультивацию.

«Степень загрязнения земель микробиологическими показателями (индекс БГКП, индекс энтерококков) составила 10 000 микробных клеток на 1 г, при нормативе не более 10 микробных клеток на 1 г. Данная степень загрязнения земель является чрезвычайно опасной степенью загрязнения», – говорится в докладе руководителя Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО Сергея Палевича.

Также было выявлено загрязнение земель нитратами с их средним содержанием в почве 202,6 мг/кг при нормативе 130 мг/кг. Содержание нитратов в почве превысило ПДК в 1,56 раза.

Птицефабрика «Боровская» и ее должностное лицо оштрафованы на 400 тыс. и 50 тыс. соответственно. Стоит отметить, что тюменская птицеферма – рецидивист. Аналогичные нарушения она допускала и в 2018 году, и в 2019 году. По ранее выявленным нарушениям в 2021 году в Арбитражный суд Тюменской области направлено исковое заявление о взыскании ущерба на сумму более 40 млн рублей.

Тюмень, Ольга Федорова

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