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Понедельник, 4 апреля 2022, 17:08 мск

Новости Тюмень

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Самолет Тюмень-Москва, подавший в небе сигнал тревоги, приземлился в Шереметьево

Выполнявший рейс Тюмень – Москва «Суперджет», подавший общий сигнал тревоги в полете, благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Менее двух часов назал СМИ сообщили о том, что самолет подал сигнал тревоги в полете.

Пассажирский Superjet рейсом Тюмень – Москва подал сигнал тревоги в небе над Кировской областью, сообщил ТАСС в понедельник. «Пассажирский Superjet Тюмень – Москва подал сквок general emergency над Кировской областью. Он не меняет высоту и курс», – говорил ТАСС источник в авиационных службах. Источник в экстренных службах рассказал агентству, что неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолета.

В аэропорту Шереметьево будет произведен досмотр воздушного судна, пассажиров, багажа и ручной клади.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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