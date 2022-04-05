На тюменском месторождении человека убило током

Электромонтер нефтедобывающей компании погиб на территории Усть-Тегусского месторождения от удара током. ЧП произошло 28 марта – мужчина выполнял плановые работы по очистке электрооборудования, находящегося под напряжением 35 тысяч вольт и расположенного в закрытом распределительном устройстве. От полученной электротравмы пострадавший скончался на месте через непродолжительное время.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст.143 УК РФ (нарушение требования охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий трудовой деятельности», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области. Там не называют название нефтедобывающей компании. Эксплуатирует Усть-Тегусского месторождение «дочка» «Роснефти» – ООО «РН-Уватнефтегаз».

Тобольск, Ольга Федорова

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