В Тюмени оштрафовали бар, где в период коронавирусных ограничений выступала Света

В Тюмени суд оштрафовал бар «Руки вверх», который в период коронавирусных ограничений работал после 23 часов вечера. Сумма штрафа – 100 тыс. рублей. При этом управляющий не согласился с утверждением о том, что нарушал закон: по его версии, бар в момент визита ревизоров уже не работал, диджей просто не успел выключить музыку, а гости не успели разойтись после концерта певицы Светы.

Обстоятельства инцидента описывают в объединённой пресс-службе судов Тюменской области 7 апреля 2022 года.

Наказанию подверглась компания ООО «Вверх». Её привлекли по статье «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности» (ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ). Решение вынес Центральный районный суд Тюмени.

«18 декабря прошлого года тюменские полицейские ближе к полуночи нагрянули в тюменский бар «Руки вверх» по улице Челюскинцев, 40. Там, несмотря на запрет работы с 23 до 6 часов в период режима повышенной готовности, продолжали обслуживать гостей. В помещении громко играла музыка, весело проводили время около 250 посетителей. Полицейские составили административный протокол, с которым не согласился управляющий баром», – рассказали в суде.

Управляющий в ходе заседания попытался оспорить штраф. Он уточнил, что в баре до 22 часов 50 минут шла концертная программа с участием певицы Светы. Как только она закончилась, управляющий сообщил гостям о закрытии заведения, столы перестали обслуживать. Но вместе с этим управляющий не успел предупредить диджея, чтобы тот выключил музыку. Поэтому её и услышали пришедшие в половине двенадцатого полицейские.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»