В Тюменской области освободят участников боевых действий от транспортного налога

В Тюменской области хотят отменить транспортный налог для участников Великой Отечественной войны и участников боевых действий. Такой законопроект в областную думу внес депутат Глеб Трубин.

Законопроектом предлагается внести изменения в ч. 5 ст. 1 регионального закона «О транспортном налоге», согласно которым вышеуказанные категории граждан освобождаются от уплаты транспортного налога только по одному из принадлежащих им транспортных средств.

«Принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов, покрываемых за счет средств областного бюджета. Вместе с тем его реализация, возможно, повлечет выпадающие доходы из бюджета Тюменской области, при этом, просчитать сумму не представляется возможным, так как льгота носит заявительный характер, а статистика ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, имеющих транспортные средства, не ведется», – говорится в пояснительной записке.

Тюмень, Ольга Федорова

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