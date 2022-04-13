Губернатор Моор хочет удивить туристов стулом Распутина, карнавалом и нефтяной ухой

Тюменская область примет участие в федеральном проекте по чартерным авиаперевозкам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Моор. По его словам, у региона есть чем удивить туристов – в первую очередь это история освоения Сибири, история сибирского купечества, неразрывная связь Тюмени и Тобольска с домом Романовых.

«Все, кто к нам приедут, увидят уникальную Сибирь. Гости смогут побродить по старинным купеческим кварталам, побывать в Тобольске, который в начале 18 века был третьим по значимости городом после Москвы и Санкт-Петербурга. В Тобольске единственный каменный Кремль за Уралом и большое количество памятников архитектуры, которые мы постепенно восстанавливаем, – сказал Александр Моор. – Также туристы смогут искупаться в наших термальных источниках, попробовать уху с нефтью и пройти ритуал посвящения в нефтяники».

Отдельно губернатор Моор остановился на известном уроженце Тобольской губернии Григории Распутине.

«Самый известный русский. Исторический персонаж. Это Григорий Распутин, наш земляк. Можно посетить деревню, где он жил, его дом, посидеть на его стуле и получить мощь и силу энергетики нашего великого земляка», – посоветовал будущим туристам губернатор.

Также он прорекламировал гостям «настоящий сибирский карнавал», в котором можно поучаствовать и своими глазами увидеть, как душевно умеют встречать гостей тюменцы.

«Уверен, что совместно с компанией Fun&Sun мы успешно реализуем эту чартерную программу, тем более что от Москвы до Тюмени лететь чуть больше двух часов. А тут уже всех ждет теплая, гостеприимная очень вкусная Сибирь», – резюмировал Александр Моор. Стартует новая программа туристических чартеров при поддержке Ростуризма уже в конце апреля 2022 года.

Тюмень, Ольга Федорова

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