В Тюмени высадят 600 тысяч цветов

В Тюмени к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне высадят 60 тысяч цветов. Клумбы появятся к 9 Мая на 22 знаковых объектах города – на площадях Историческая и Памяти, в скверах им. Карбышева, Прощания, Якова Неумоева, Победы, Десантников, Тружеников тыла. Для каждого памятного места готовится уникальный эскиз.

Остальные клумбы начнут радовать жителей города с конца мая – начала июня. В общей сложности в 2022 году планируется высадить более 600 тысяч единиц разнообразной цветочной рассады, – сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

Тюмень, Ольга Федорова

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