У тюменского аэропорта «Рощино» выросла чистая прибыль

Чистая прибыль тюменского аэропорта Рощино в 2021 году составила 1 151 822 000 рублей, это на 500 млн рублей (или 76,7%) больше, чем в 2020 году. В целом выручка компании в прошлом году, согласно аудиторскому заключению, составила 2 501 837 000 рублей (на 741,7 млн рублей больше, чем в 2020 году). Прибыль от продаж в АО «Рощино» 2021 году составила 1 289 072 000 рублей (719 млн руб. в 2020 г.).

В начале марта аэропорт отчитался о работе за февраль и отметил рост пассажиропотока. «В феврале 2022 года аэропорт Рощино обслужил 131 071 пассажира. Относительно предыдущего года отмечается увеличение общего числа пассажиров на 24,7%. Внутренними воздушными линиями воспользовались 122 221 человек (прирост 17,3%). Международными направлениями – 8 171 пассажир», – сообщали в «Рощино».

Тюмень, Ольга Федорова

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