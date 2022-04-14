Экс-сотрудник тюменского СК, насмерть сбивший двух человек, оставлен в СИЗО

Бывший заместитель начальника следственного отдела следственного управления по Тюменской области Павел Шадрин останется в СИЗО до 23 июня 2022 года. Сегодня Ленинский районный суд Тюмени продлил мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Шадрин обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Водитель находился в состоянии опьянения (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

В ночь с 23 на 24 ноября 2021 года Шадрин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем БМВ. Он ехал на огромной скорости и на путепроводе ул. Федюнинского в Тюмени сбил двух работников дорожной службы. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

Пунктом «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ предусмотрено наказание – лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься

Тюмень, Ольга Федорова

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