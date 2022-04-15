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Пятница, 15 апреля 2022, 09:31 мск

Новости Тюмень

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В Тюмени ограничили доступ к набережной

Фото – сайт администрации Тюмени

К набережной в Тюмени ограничили доступ из-за паводка. В целях безопасности и предотвращения несчастных случаев специальным ограждением был закрыт путь к лестницам, ведущим к нижнему ярусу.

По предварительным прогнозам, значительного подъема воды в Туре не ожидается, однако специалисты МБУ «Тюменьгормост» пристально следят за ситуацией, – сообщили в пресс-службе администрации Тюмени. Скоро к дежурству на набережной реки приступят спасатели.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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