В Тюмени ребёнок сломал руку в частном детсаду

Частный детский сад заплатит семье ребенка, который сломал руку на прогулке. Инцидент произошёл в августе2021 года. Девочка неудачно упала с лавки и повредила руку. Оказалось, что у ребёнка перелом со смещением. В суде представители детского сада извинились. Отрицать инцидент они не стали. Подробности ЧП раскрывает прокуратура Тюменской области 15 апреля 2022 года.

В надзорную инстанцию обратилась мама пострадавшей двухлетней девочки.

ЧП случилось в детском саду «GreenFox» (деятельность осуществляет ООО «Агентство праздничных услуг «Алиса»).

«31 августа 2021 года во время дневной прогулки девочка упала со скамейки и ударилась рукой. Видимых повреждений не было, первая медицинская помощь ребёнку не оказывалась, скорую помощь также не вызывали. Позже воспитатель заметила припухлость руки, о чём сообщила директору. Вскоре за девочкой пришла бабушка и была вызвана мама. Родители увезли ребёнка в ОКБ № 2, где ей был поставлен диагноз: закрытый перелом плечевой кости со смещением костных обломком, который оценивается как средней тяжести вред здоровью. Девочке под наркозом проведена операция, она находилась на стационарном лечении 7 дней», – уточнили в прокуратуре.

Надзорная инстанция направила иск в суд. Суд взыскал с ответчика в пользу родителей ребёнка 300 тыс. рублей в счёт компенсации морального вреда и 2,4 тыс рублей материального ущерба.

Тюмень, Наталья Ефремова

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