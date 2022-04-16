В Тюменской области нашли тело пропавшего подростка

В Тюменской области на берегу реки нашли тело пропавшего без вести юноши 17 лет. Он ушёл в гости и не вернулся ещё в ноябре 2021 года. В связи с его исчезновением было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Погибший юноша – житель села Поддубровное Викуловского района.

«7 ноября 2021 года несовершеннолетний ушёл из дома в гости к другу в село Викулово. В последний раз его видели в тот же день в 23 часа. 15 апреля 2022 года вечером на левом берегу реки Ишим, протекающей в селе Викулово, местными жителями обнаружено тело 17-летнего подростка. Следователями СК России при осмотре тела юноши внешних телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», – сообщили 16 апреля 2022 года в следственном управлении СК по Тюменской области.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить причину смерти.

Викуловский район, Наталья Ефремова

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