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Вторник, 19 апреля 2022, 14:00 мск

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Школа Тюмени заплатит 150 тыс. рублей из-за драки учеников

Со школы в Тюмени взыскали 150 тыс. рублей за травму, которую ученик получил во время драки. ЧП случилось 13 августа 2020 года.

«Дети, находясь в летнем лагере, играли во дворе школы. Между двумя несовершеннолетними произошёл конфликт, в ходе которого мальчик получил телесные повреждения: ушиб мягких тканей, перелом позвонка (средней тяжести вред здоровью)», – раскрыли обстоятельства ЧП в прокуратуре Тюменской области 19 апреля 2022 года.

Согласно федеральному закону об образовании школа несёт ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. Мать пострадавшего обратилась к прокурору Калининского округа Тюмени с просьбой помочь взыскать моральный вред, причинённый повреждением здоровья.

Прокурор направил в суд иск. Суд вынес решение о взыскании со школы в пользу пострадавшего ребёнка 150 тыс. рублей в счёт возмещения морального вреда.

Решение суда не вступило в законную силу.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»

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