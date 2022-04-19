В Тюмени полуторогодовалый малыш упал с 5 этажа и остался жив

В Тюмени ребёнок 1,5 лет выпал из окна квартиры с пятого этажа. Малыш остался жив, но получил травмы. ЧП случилось 19 апреля 2022 года. Обстоятельства инцидента раскрывают в следственном комитете, который начал проверку.

«Происшествие случилось, когда мальчик находился в комнате с открытым окном один, в это время его родители вместе с остальными родственниками и детьми также были в квартире. Предположительно, мальчик забрался на диван, а затем подоконник, после чего выпал из окна», – рассказали следователи.

Сейчас силовики проводят осмотр места происшествия. Решения о возбуждении или невозбуждении уголовного дела пока нет.

Такие несчастные случаи фиксируются ежегодно во всех регионах России с наступлением тепла. Следователи просят родителей не оставлять детей без присмотра. «Следует позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно. Никогда не разрешайте детям играть на подоконниках», – просят в СУ СК по Тюменской области.

Тюмень, Наталья Ефремова

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