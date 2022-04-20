Жители Тюмени возмущены покраской остановок

Жители Тюмени недовольны тем, как в городе покрасили остановки общественного транспорта. Люди жалуются в соцсетях на низкое качество работ.

«Мало того, что эта работа сделана отвратительно, так ещё и краска, используемая для этого, просто космическая. Спустя неделю она не высохла и люди, прислоняясь или садясь на лавочки, получают сюрпризы – краска на одежде. Кто заказывал эту услугу? Кто её принял?», – написала Ольга Суворова в группе «ЧС Тюмень» ВКонтакте и приложила к посту фотографию «покрашенной» остановки.

На фото остановочный комплекс не выглядит обновленным. Многие пользователи засомневались в том, что его вообще красили. Однако очевидцы в комментариях сообщают, что это реальные результаты покрасочных работ.

«Сам видел, как вонючей краской мазюкали эти остановки. У галереи Вояж идентично сделано. Сбегайте, посмотрите», «Покрашено. Запах есть. Такое же чудо остановка возле лента ул. Революции», «Также окрашено, такой же краской и в такой же цвет и на остановке Пышма в сторону микрорайонов, и также липло и пачкало одежду», – пишут горожане.

В администрации Тюмени ситуацию пока никак не прокомментировали.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»