Завтра в Тюмени могут падать деревья

В Тюменской области ожидается сильный ветер. По данным гидрометцентра, 21 апреля подует северо-западный и северный ветер. Ночью его скорость будет 8 – 13 м/с, днем – 10 – 15 м/с, порывы до 18 – 23 м/с.

Как сообщили в Едином центре оперативного реагирования, в связи с этим повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения (повреждение (обрыв) линий связи и электропередач), возможны падения деревьев, слабо закрепленных конструкций, срыв кровли со зданий и сооружений.

В целом будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура ночью 0 ̊С… +2 ̊С, днем +3 ̊С… +5 ̊С.

Тюмень, Ольга Федорова

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