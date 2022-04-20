Житель Тюмени ехал на Украину, чтобы расстреливать российских военных

На границе с Украиной поймали жителя Тюмени, который поехал воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. В телефоне тюменца нашли фото нашей техники, сделанные по дороге, и видео с монологами о том, что он хочет расстреливать российских военных.
«20-летнего Максима заметили в Белгороде – он шел по ж/д путям в сторону границы с вещами и сухпайком. Таким образом он собирался попасть в Харьков и вступить там в «Украинский добровольческий батальон»», – пишет SHOT.
Материалы переданы в ФСБ, возбуждены дела по статьям «Приготовление к преступлению» и «Участие в вооружённом формировании».
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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