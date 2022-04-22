Губернатор Моор поощрил энергетика Боброва за вклад в развитие Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поощрил известного энергетика, совладельца коммунальных и сельскохозяйственных компаний в нескольких регионах России Алексея Боброва. Бизнесмен получит от главы региона благодарственное письмо правительства Тюменской области.

В документе, который регламентирует поощрение, Алексей Бобров назван инвестором ООО «Петелино» в Ялуторовском районе.

Аргументация – за выполнение особо важных заданий, способствующих социально-экономическому развития региона.

Тюмень, Наталья Ефремова

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