В Тюмени высадят конусообразные европейские липы

В Тюмени на улице Республики появятся европейские липы Паллида. Первая партия посадочного материала крупномерных деревьев уже едет из специализированного питомника. Саженцам около 15 лет, высота не менее 5 м. Все они адаптированы к российскому климату и сложным условиям крупного города, – сообщают в администрации Тюмени.



В то же время в районе Исторического сквера начались работы по подготовке посадочных мест для первой партии европейской липы. Для этого проведут стопроцентную замену изымаемого грунта на плодородный. Он представляет собой 60% растительной земли с добавлением 40% торфо-песчанной смеси (в соотношении: 70% торфа и 30% песка), тщательно перемешанные между собой для лучшей приживаемости саженцев.



Работы по посадке зеленых насаждений планируется завершить в середине мая 2022 года.

В мэрии напоминают, что аллея из 65 лип европейских Паллида (Tilia europaea Pallida) должна появиться на ул. Республики (от Исторического сквера до ул. Максима Горького) в рамках долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг по озеленению города.



Данная порода имеет красивую конусообразную крону, которая отличается симметричностью и правильностью формы. Дерево обладает блестящими сердцевидными листьями и красноватыми побегами. Хорошо переносит жаркую и холодную погоду, а также особенности городского климата. Цветет в июне – июле. Цветы источают приятный сладковатый аромат. Осенью листья приобретают ярко-желтый окрас. Взрослое дерево достигает 25 метров.

Тюмень, Ольга Федорова

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