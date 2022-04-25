В Тюмени ТСЖ заплатит за травму ребёнка из-за скользкого двора

В Тюмени ТСЖ заплатит за травму девочки, которая поскользнулась во дворе. Ребёнок получил травму позвоночника. ЧП случилось в феврале 2021 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

«8-летняя девочка упала, поскользнувшись на льду на придомовой территории многоквартирного дома, находящегося на обслуживании у ТСЖ «Содружество». Ребёнок получил переломы тел двух грудных позвонков. Несовершеннолетней причинен средней тяжести вред здоровью», – уточняют в прокуратуре.

Там добавляют: согласно ст. 161 Жилищного кодекса РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.

По заявлению матери пострадавшей прокуратура подала иск в суд. Суд взыскал с ТСЖ 100 тыс. рублей в счёт возмещения морального вреда.

Решение суда не вступило в законную силу.

Тюмень, Наталья Ефремова

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