В Тюмени должник сжег свой внедорожник на глазах у судебных приставов

Видео – группа «Типичная Тюмень» в ВКонтакте

Житель Тюмени сжег свой Ford Explorer на глазах у судебного пристава. Машину должны были изъять за долги – мужчина не выплачивал взятый на ее покупку кредит (сумма долга перед банком составила 3 млн рублей).

Пристав-исполнитель нашел должника возле ТРЦ «Фаворит» и разъяснил ему права и обязанности. Однако тюменец отказался расстаться с автомобилем. Он закрылся в салоне и развел внутри огонь, затем вышел и заснял пожар на телефон.

Как уточнили в пресс-службе областного управления ФССП, мужчина, уничтоживший залоговый автомобиль, обязан погасить долг по решению суда.

В социальных сетях, где появилось видео пожара, комментаторы выражают недоумение по поводу эмоционального поступка тюменца. Пользователи отмечают, что при помощи продажи автомобиля можно было покрыть долг практически полностью.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»