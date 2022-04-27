1 мая в Тюмени изменят схему движения общественного транспорта

Мэрия Тюмени опубликовала схемы движения общественного транспорта 1 мая.

На время проведения праздничных культурно-массовых мероприятий с 16 часов 1 мая до 1 часа ночи 2 мая будет прекращено движение всех видов транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог:

– ул. Республики – на участке от ул. Перекопской до ул. Луначарского;

– ул. Ленина – от ул. Республики (створ) до ул. Перекопской;

– ул. Береговой – на участке от ул. Щербакова до ул. Поперечной;

– ул. Красноармейской – от ул. Береговой до ул. Заозерной;

– ул. Поперечной – на участке от ул. Береговой до ул. Заозерной.

На период перекрытия посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

С информацией о расписании движения автобусов жители и гости Тюмени могут ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru в разделе «Расписание» или в мобильном приложении «Тюменский транспорт», – сообщили в администрации города.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»