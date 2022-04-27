В Тюмени перекроют центральную улицу

В Тюмени перекроют улицу Республики в связи с репетицией парада Победы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, будет прекращено движение всех видов транспортных средств:

– 4 мая с 19 до 21 часа на автомобильной дороге по ул. Республики на участке от ул. Профсоюзной до ул. Первомайской.

– 6 мая с 19 до 21 часа на автомобильной дороге по ул. Республики на участке от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев.

Схемы объезда: ул. Ленина, ул. Володарского, ул. Герцена.

«Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут», – обратились к горожанам в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»