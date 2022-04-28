В Тюменской области появился новый глава района

В Уватском районе Тюменской области появился новый глава. В четверг, 28 апреля, районная дума назначила на эту должность Вячеслава Елизарова.

«Считаю, что депутаты приняли верное решение. Поздравляю!», – прокомментировал кадровое решение губернатор Александр Моор.

Напомним, Елизаров сменил на посту главы Сергея Путмина, который перешел на работу в правительство Тюменской области в качестве управделами.

Вячеслав Елизаров родился 12 января 1975 года в Тюмени. В 1997 году окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Трудовую деятельность начал инженером ОАО «Запсибгазпром». В разное время работал главным инженером по газоснабжению в ООО «Теплогазсистем», главным менеджером проектов, замещал руководящие должности в ООО «Авангард», ООО «Энергопроминвест». Работал в должности замглавы администрации Тюменского муниципального района, первого замглавы администрации Уватского муниципального района. До назначения главой администрации Уватского муниципального района был директором МКУ «Служба заказчика и технического контроля за строительством (реконструкцией), ремонтом объектов жилищно-коммунального хозяйства».

Тюмень, Ольга Федорова

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