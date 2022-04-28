В Тюмени дети засняли извращенца возле школы

В Тюмени ученики лицея № 81 засняли на видео эксгибициониста, который каждое утро стоит около школы и пугает детей. Ролик сняла десятиклассница, после чего он попал в соцсети.

«Берегите своих детей! Мужчина выходит в 8 утра и стоит около школы (Лицей 81), начинает мастурбировать на детей», – написали в группе «ЧС Тюмень» в ВКонтакте.

По словам очевидцев, мужчина стоит около школы не первый год.

«Этот мужчина уже, наверное, на протяжении 4 лет таким занимается. Его как-то пытались поймать, но не успели. Утром напротив общежития на КПД тоже таким же занимался», – написала под постом Маргарита Ларионова.

При этом пользователи сомневаются, что полиция будет реагировать на сигналы об эксгибиционисте.

«Наши органы полиции действуют, только когда что-то произойдет. Сама писала заявления на одного со справкой, так сказали: как будут тяжкие повреждения, так и обращайтесь», – оставила комментарий Анна Нифантьева.

Фото – скрин видео из группы «ЧС Тюмень» в ВКонтакте

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»