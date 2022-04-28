В Ишиме горит крупный ТЦ, люди эвакуировались сами ФОТО

В Ишиме горит крупный торговый центр «Гагаринский» 28 апреля 2022 года. Как сообщают очевидцы, огонь бушует на крыше трёхэтажного здания.

По данным тюменского управления МЧС, вызов поступил в 15:47, через несколько минут первые пожарные расчёты уже были на месте ЧП. Площадь возгорания – 120 на 40 метров. Пожар ещё не локализован.

«Люди эвакуировались из здания самостоятельно. По предварительным данным, пострадавших нет», – уточнили в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области.

Торговый центр располагается в здании бывшей обувной фабрики.

На пожаре работает спецтехника и сотрудники МЧС.

Ишим, Наталья Ефремова

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