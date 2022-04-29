В Тюмени наступил сезон фонтанов

В Тюмени 1 мая планируют запустить фонтаны. В городе уже провели их расконсервацию и почти полностью смонтировали оборудование. Сегодня работа продолжается на площади у ДК «Нефтяник», на Цветном бульваре. Первый тестовый запуск самого необычного фонтана «Времена года» провели в среду ночью. Проверка будет продолжена сегодня и завтра, – сообщают в мэрии города.

Всего в Тюмени 17 фонтанов, шесть из них расположено в Центральном, пять – в Восточном и по три – в Ленинском и Калининском округах. В жаркий летний день у фонтана можно отдохнуть у детско-юношеской библиотеки на Червишевском тракте, на бульварах Чукмалдина, Молодожёнов и Гостеприимства, в скверах Корабельный, Тружеников тыла, Ветеранов энергетики.

Тюмень, Ольга Федорова

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