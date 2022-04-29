В одном из тюменских районов вводят режим ЧС

В Абатском районе Тюменской области вводится режим ЧС в связи с пожарами. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале.

«Провел оперативный штаб по ситуации с природными пожарами в регионе. Впереди самое опасное время – на выходные обещают погоду без осадков, возможен сильный ветер. В Абатском районе вводим режим ЧС. Для борьбы со стихией перебрасываем туда дополнительно группу пожарных-десантников», – сообщил Моор.

По его словам, на случай осложнения ситуации для тушения природных пожаров область договорилась с авиакомпанией «ЮТэйр» о задействовании еще одного вертолета, который будет нести дежурство в районе Тобольска.

«Поручил главам муниципальных образований усилить патрулирование территории в праздничные дни, в том числе по ночам. Обеспечить вывоз ТБО из садовых товариществ, чтобы ни у кого из дачников не возникало желания развести костер и сжечь мусор», – написал губернатор.

Тюмень, Ольга Федорова

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