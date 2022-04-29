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Пятница, 29 апреля 2022, 20:11 мск

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В Тобольске майнер совершил убийство из-за криптофермы

Фото – сайт СК по Тюменской области

В Тобольске 25-летний майнер совершил убийство знакомого, которого он заподозрил в краже майнингового оборудования из гаража.

«Словесная перепалка переросла в драку, в результате которой злоумышленник достал нож и нанес молодому человеку два удара ножом в спину. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся с места преступления», – рассказали в СУ СКР по Тюменской области.

Трагедия произошла 25 апреля 2022 года. В настоящее время подозреваемый задержан. На месте происшествия обнаружено тело. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Тобольск, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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