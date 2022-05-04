Из Тюменской области за границу не выпустят 45 тысяч человек

Судебные приставы Тюменской области с начала 2022 года вынесли более 48 тыс. постановлений о временном ограничении должников в праве выезда за границу. Почти 2 тысячи человек – это должники по алиментам.

На сегодняшний день более 3 тыс. граждан оплатили свои долги благодаря применению данной меры, – сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Там напомнили, что судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление, если размер задолженности превышает 30 тысяч рублей. Но данные поправки касаются не всех категорий исполнительных производств. По-прежнему при наличии долга в размере от 10 тысяч рублей могут лишиться права покидать пределы страны должники по алиментам, а также граждане, задолжавшие выплату возмещения вреда здоровью, вреда из-за смерти кормильца, а также в связи с имущественным ущербом или моральным вредом.

Проверить наличие задолженности можно на портале Госуслуг или с помощью электронного сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств». С помощью данных сервисов можно оплатить имеющиеся долги. Быстрота снятия запрета на выезд за границу зависит от наличия у судебного пристава сведений о полной уплате должником задолженности по исполнительному производству (обычно это не менее трех рабочих дней).

Тюмень, Ольга Федорова

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