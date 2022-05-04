Тюменские власти потратили на СМИ 1,2 млрд рублей

Власти Тюменской области потратили в 2021 году на средства массовой информации 1 млрд 248 млн 158 тыс. рублей. (99,9% от плана). Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «Об исполнении областного бюджета», размещенной на сайте тюменской облдумы.

Чиновники отчитались о том, что направили 22 районным газетам, 15 радиоканалам, 7 телеканалам и 20 сетевым изданиям – 125 млн рублей.

Трем областным печатным и 1 сетевому СМИ (газеты «Тюменская область сегодня», «Тюменская правда», «Тюменские известия», сетевое издание «Тюменская область сегодня») достались 71,5 млн рублей.

Прочим неназванным печатным, электронным и сетевым СМИ было выделено 37,6 млн рублей.

На проведение социологических исследований общественного мнения жителей Тюменской области по значимым проблемам направлено 54,2 млн рублей.

На организацию творческих и профессиональных конкурсов в области развития общественных связей и массовых коммуникаций потрачено 58 млн рублей.

На оказание неких неуточненных информационно-аналитических услуг и проведение мероприятий в сфере СМИ ушло еще 58,5 млн рублей.

На финансирование 14 издательских проектов в рамках поддержки книгоиздания из бюджета ушло 10,5 млн рублей.

На реализацию социально значимых информационных проектов – 769 млн рублей.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»