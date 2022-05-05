В Тюмени ожидается штормовой ветер

Тюменский гидрометцентр предупреждает о сильном ветре 6 мая. По прогнозу, завтра ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, днём порывы до 25 м/с, температура ночью +4…+6, днём похолодание, температура +6…+8.

При скорости ветра 25 м/с ломаются ветви деревьев, могут упасть двухметровые заборы из листового металла, что может стать причиной травмы.

Тюмень, Ольга Федорова

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