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Четверг, 5 мая 2022, 16:01 мск

Новости Тюмень

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В Тюмени ожидается штормовой ветер

Тюменский гидрометцентр предупреждает о сильном ветре 6 мая. По прогнозу, завтра ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, днём порывы до 25 м/с, температура ночью +4…+6, днём похолодание, температура +6…+8.

При скорости ветра 25 м/с ломаются ветви деревьев, могут упасть двухметровые заборы из листового металла, что может стать причиной травмы.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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