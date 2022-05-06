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Пятница, 6 мая 2022, 10:22 мск

Новости Тюмень

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Тюменские власти потратили на пожарную безопасность 89 млн рублей

Губернатор Александр Моор подписал отчет об исполнении бюджета региона за первый квартал 2022 года.

Согласно документу, доходы за три месяца составили 76,9 млрд, расходы – 45,8 млрд рублей.

Больше всего средств было потрачено на социальную политику (14 млрд руб.), здравоохранение (10,3 млрд руб.), образование (8,3 млрд руб.), экономику (6,9 млрд руб.).

На статью «Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, пожарная безопасность» в первом квартале было выделено только 89,6 млн рублей.

Есть статьи, по которым расходы составили ноль рублей. Это «Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов» и «Воспроизводство минерально-сырьевой базы».

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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