В Тюмени сотрудник РЖД дал взятку собственному начальнику

В Тюмени будут судить работника ОАО «РЖД» за дачу взятки своему руководителю. 36-летний ремонтник тюменского участка производства дистанции инженерных сооружений отсутствовал на рабочем месте в определенные дни с мая по октябрь 2021 года. Чтобы скрыть этот факт он перевел своему начальнику 84 тыс. рублей и попросил его внести в табель учета рабочего времени заведомо ложные сведения.

«ОАО «РЖД» понесло затраты, связанные с оплатой труда работника и необходимыми отчислениями, в размере более 150 тыс. рублей», – сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), оно направлено в Ялуторовский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении взяткополучателя уголовное дело рассматривается в суде.

Тюмень, Ольга Федорова

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