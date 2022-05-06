Тюменские поселки остались без электричества из-за сильного ветра

Аварийное отключение электричества произошло в нескольких населенных пунктах Тюменского района.



«Из-за шквалистого ветра происходит перехлест проводов, обрывы проводов случаются из-за падающих веток или даже деревьев, как в п. Винзили на ул. Ленинградской. На устранении аварий и восстановлении энергоснабжения работают бригады Россетей и СУЭНКО», – сообщается на сайте Московского муниципального образования. Вчера вечером здесь шквалистым ветром оторвало часть кровли детского сада. Дети и работники дошкольного учреждения не пострадали.

Прокуратура уже начала проверку. А чиновники просят граждан быть осторожными, поскольку ветер не утихнет в течение дня.

Тюмень, Ольга Федорова

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