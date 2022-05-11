В Тюмени инвалиду заплатили 300 тысяч рублей за падение в автобусе

Тюменское предприятие «Автотранс» по решению суда выплатило 300 тыс. рублей женщине, упавшей в автобусе. В сентябре 2020 года 72-летняя жительница Ялуторовска (инвалид III группы) упала в автобусе, когда водитель затормозил, подъезжая к остановке.

«Пострадавшей был причинен закрытый перелом правой бедренной кости, что является тяжким вредом здоровья», – сообщили в прокуратуре Тюменской области. После этого женщина обратилась в суд с иском к акционерному обществу «Автотранс» о возмещении морального вреда.

Тюмень, Ольга Федорова

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