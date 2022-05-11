В Тюменской области из-за пожара эвакуируют людей

В Тюменской области 11 мая из-за возгорания сухой травы вдоль берега реки Ишим были эвакуированы постояльцы санатория «Ишимский». Всего 42 человека.

Также объявлена эвакуация жителей деревни Синицына, улицы Водокачки и посёлка Детский дом.

«В настоящий момент на месте работают 7 автоцистерн ПЧ-53- 24 человека, 8 ед. техники-33 человека Ишимского филиала ГБУ ТО «Тюменская авиабаза», площадь горения устанавливается», – сообщает администрация Ишимского района. Чиновники уточнили, что быстрому распространению огня способствует шквалистый ветер.

Всего, по состоянию на 11 мая 2022 года в Ишимском районе зарегистрировано пять ландшафтных пожаров: в 5 км от деревни Бутырки, в 3 км от деревни Ваньковка, рядом с деревней Малиновка, в 3 км от деревни Крутые Озерки Карасульского сельского поселения и в километре от Разъезда № 36 (Безруково) Тоболовского сельского поселения.

Ишим, Ольга Федорова

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