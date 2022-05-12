В Тюмени человек выпал из окна 7 этажа строящегося дома

В Тюмени произошло ЧП на площадке строящегося жилого дома. 11 марта мастеру строительно-монтажных работ и разнорабочему ООО «Уралпромстрой» поручили расставить анкера на 1 этаже строящегося дома. Мастер ушел принимать материалы, а работник на 7 этаже подошел к окну, присел на подоконник, наклонился, потерял равновесие и выпал из окна.

Мастер и сотрудники, которые стояли рядом услышали глухой хлопок, увидели лежавшего на земле разнорабочего и вызвали скорую помощь. Пострадавший получил тяжелые травмы.

В ходе расследования установлена причина несчастного случая – неудовлетворительная организация производства работ.

«Не проведена специальная оценка условий труда на рабочем месте. Работнику не был проведен внеплановый инструктаж. Кроме того работодателем не проведена оценка профессиональных рисков, связанных с возможным падением с высоты. Также работник был допущен к работе без предварительного медицинского осмотра», – сообщили в государственной инспекции труда по Тюменской области. Сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Тюмень, Ольга Федорова

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