Директор тюменской базы отдыха, где погибли подростки, отправлен под домашний арест

В Тюмени суд заключил под домашний арест Михаила Фатеева – директора базы отдыха «Дельвер», где погибли два подростка.
Фатеев, который был задержан накануне, обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух человек (ч.3 ст. 238 УК РФ), – напоминает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
Трагедия произошла на пруду Лесном 16 июня 2021 года. Во время купания утонул 15-летний мальчик. Спустя две недели здесь же утонула 17-летняя девушка.
Курган, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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