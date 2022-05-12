Директор тюменской базы отдыха, где погибли подростки, отправлен под домашний арест

В Тюмени суд заключил под домашний арест Михаила Фатеева – директора базы отдыха «Дельвер», где погибли два подростка.

Фатеев, который был задержан накануне, обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух человек (ч.3 ст. 238 УК РФ), – напоминает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Трагедия произошла на пруду Лесном 16 июня 2021 года. Во время купания утонул 15-летний мальчик. Спустя две недели здесь же утонула 17-летняя девушка.

Курган, Ольга Федорова

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