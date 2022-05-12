Финский Fortum уходит из России

Финская энергетическая компания Fortum уходит из России.

«Сегодня основной акционер нашей компании, корпорация Fortum, объявил о том, что начинает процесс контролируемого выхода с российского рынка, – заявил гендиректор ПАО «Фортум», исполнительный вице-президент корпорации Fortum, глава дивизиона «Россия» Александр Чуваев. – Решение акционера, в числе прочего, связано с тем, что в условиях внешних санкций со стороны Европейского союза и других стран становится сложно обеспечивать развитие российского дивизиона».

Планируемый выход Fortum из акционерного капитала, по словам Чуваева, не скажется на деятельности компании и работе персонала, не повлияет на устойчивое финансовое и технологическое положение компании и позволит обеспечить дальнейшее развитие российского подразделения.

Российcкая компания является операционно и финансово самостоятельной, продолжает нормальную работу и реализацию взятых на себя обязательств.

«Также акционер проинформировал, что в ближайшее время российское подразделение перестанет использовать бренд Fortum. Об изменениях в этой части мы проинформируем дополнительно по мере принятия соответствующих решений», – сказал гендиректор ПАО «Фортум».

Fortum принадлежит контрольный пакет акций немецкой Uniper – одного из основных инвесторов «Северного потока-2». Как отметили в компании, уход с рынка подразумевает продажу доли в «Юнипро» – российской «дочке» Uniper, – пишет РБК.



В России Fortum владеет 94,88% в российской «Фортум» и 29,45% – в Территориальной генерирующей компании № 1. «Фортум» управляет семью теплоэлектростанциями на Урале и в Западной Сибири, в том числе Няганской ГРЭС. Согласно данным на сайте компании, суммарная мощность генерирующих объектов «Фортума» составляет 4672 МВт.

Тюмень, Ольга Федорова

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