Тюменские пожарные играют в футбол, пока город и область горят (ВИДЕО)

В Тюмени пожарные в полной «боевой выкладке» устроили футбольный матч на крыше здания в центре города. Видео матча прислал в редакцию «Нового Дня» случайный очевидец.

Пожарные играют в футбол

На видео видно, как мужчины в пожарном обмундировании – бушлатах, шлемах, с кислородными баллонами за спинами – играют в футбол на крыше футбольной базы «Gorky» на улице Максима Горького. В соседнем здании располагается Главное управление МЧС по Тюменской области.

Кроме десятка игроков, присутствуют еще около полутора десятков людей в форме МЧС.

Отметим, что в регионе бушуют природные пожары, из-за которых в пятницу, 13 мая, Тюмень накрыл густой смог. Горожане жалуются на сильный запах гари. Жители Ярковского района рассказали в группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте» о пожаре, уничтожившем 24 дома в поселке Бачелино. По словам ярковчан, на момент разгула стихии в поселке жили люди.

В самой Тюмени одновременно с футбольным матчем пожарных горит пустырь на улице Ватутина, 38 «а». Площадь возгорания – полтора гектара, с огнем борются 30 пожарных. На момент публикации МЧС заявило о локализации ландшафтного пожара, но не о ликвидации.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, соревнования проводились в рамках спартакиады министерства. Пожарные играли в фаербол – специально адаптированный для сотрудников МЧС мини-футбол в боевой экипировке и дыхательных аппаратах, предназначенных для работы в непригодной для дыхания среде.

В соревнованиях принимали участие команды шести лучших пожарных гарнизонов Тюменской области. В пресс-службе ГУ МЧС региона заверили, что огнеборцы несут дежурство посуточно и играли во внеслужебное время.

Тюмень, Николай Бастриков

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